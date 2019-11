Beachduo Brouwer en Meeuwsen in finale Mexico

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen spelen later zondag de finale van het World Tour-toernooi in het Mexicaanse Chetubal. Het als eerste geplaatste Nederlandse duo versloeg in de halve finale de Amerikanen Trevor Crabb en Tri Bourne, de nummers vijf van de ranking: 21-15 21-13.

In de finale treffen de Nederlanders opnieuw een Amerikaanse koppel: de als derde geplaatste Taylor Crabb en Jacob Gibb.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink spelen in Chetubal om het brons tegen het Braziliaanse duo Talita en Taiana Lima. Ze verloren hun halve finale van de Australische beachvolleybalsters Taliqua Clancy en Mariafe Artacho: 22-20 13-21 14-16.