Bendsneyder sluit seizoen Moto2 in mineur af

Motorracer Bo Bendsneyder heeft zijn seizoen in de Moto2 afgesloten met de 24e plaats bij de Grote Prijs van Valencia. De 20-jarige Rotterdammer was als 22e gestart, maar kwam niet in de buurt van de punten in de race, die werd gewonnen door de Zuid-Afrikaan Brad Binder.

Bendsneyder pakte in het seizoen 7 punten. “We hebben een bewogen jaar achter de rug”, keek teammanager Jarno Janssen van het Nederlandse team NTS RW Racing terug. “Op basis van de voortekenen hadden we meer verwacht. We hebben daarna niet de stap kunnen maken die nodig was. Wel hebben we veel geleerd en met die informatie wordt in Japan hard gewerkt om volgend seizoen met een verbeterde machine aan de start te komen.”

Bendsneyder vond dat het team na de goede eerste helft een beetje stil was blijven staan. “We zijn nu echt wel op de goede weg en hebben dat ook kunnen laten zien, alleen nog niet vaak genoeg”, zei de motorcoureur. Over de race in Valencia zei hij dat hij niet de lijnen en rondetijden kon rijden zoals in de training. “Ik kon in een groep niet hetzelfde doen als ik kan doen als ik alleen rijd. Pas toen ik vrij baan voor me had, kon ik rijden zoals je deze motor moet rijden.”