Blondin klopt Schouten in eindsprint in Minsk

Irene Schouten heeft aan de eerste wereldbekerrace van het seizoen op de massastart zilver overgehouden. De regerend wereldkampioene op dit onderdeel moest in Minsk na zestien ronden haar meerdere erkennen in de Canadese Ivanie Blondin in de eindsprint. De Italiaanse Francesca Lollobrigida eindigde als derde.

De Italiaanse Noemi Bonazza en de Wit-Russische Tatsiana Mikhailava reden gezamenlijk al vroeg weg uit het peloton, dat echter geen moment de controle over de wedstrijd verloor. Bonazza hield de vluchtpoging het langste vol, maar vier ronden voor het einde vond de hergroepering plaats, mede door toedoen van Melissa Wijfje.

Schouten, al goed voor acht keer goud op de massastart in de wereldbeker, kwam als erkende afmaker ruim voor de slotronde al aan kop en mede daardoor kon Blondin aanhaken en op het laatste rechte stuk alsnog de winst pakken. Het was haar vijfde wereldbekerzege in deze discipline.

Jorrit Bergsma zegevierde zaterdag bij de mannen op de massastart.