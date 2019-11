Coureur Márquez wint bij afscheid Lorenzo

Wereldkampioen Marc Márquez heeft bij de Grote Prijs van Valencia zijn twaalfde zege van het jaar geboekt. De Spanjaard won in eigen land de laatste race van het seizoen voor de Fransman Fabio Quartararo en de Australiër Jack Miller. De Spaanse motorracer Jorge Lorenzo, drievoudig wereldkampioen in de MotoGP, sloot zijn racecarrière af met de dertiende plaats.

Márquez passeerde in de race Quartararo die voor de zesde keer dit seizoen de pole had veroverd. De Franse Yamaha-rijder eindigde voor de vijfde keer dit seizoen als tweede. Steeds moest hij Márquez voor zich dulden.

Lorenzo kondigde donderdag aan dat hij na dit seizoen stopt. De 32-jarige Spanjaard behaalde op de Yamaha wereldtitels in 2010, 2012 en 2015. Op de Ducati won hij vorig seizoen nog drie races. Dit seizoen was Lorenzo de teamgenoot van Márquez bij Honda, maar bleef succes uit. In juni van dit jaar kwam hij tijdens de training hard ten val op het circuit van Assen en brak daarbij een nekwervel.