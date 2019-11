Golfer Luiten tiende, Fleetwood wint

Golfer Joost Luiten heeft de Nedbank Golf Challenge in Zuid-Afrika afgesloten met een gedeeld tiende plaats. De zege op de Gary Player Country Club in Sun City ging naar de Brit Tommy Fleetwood. De Engelsman eindigde net als de Zweed Marcus Kinhult op 12 slagen onder het baangemiddelde. Hij won vervolgens de play-off.

Luiten begon als gedeelde twaalfde aan de slotdag in Zuid-Afrika. Na een bogey op de eerste hole, sloeg de golfer uit Rotterdam drie birdies in de daaropvolgende vijf holes. Omdat hij daarna nog drie bogeys noteerde eindigde hij op 73 slagen, een boven het baangemiddelde. In totaal kwam Luiten met -4 uit op 284 slagen. Dat waren er acht meer dan Fleetwood en Kinhult.

Voor de Zuid-Afrikaan Zander Lombard liep de slotdag uit op een teleurstelling. Hij begon als leider aan de vierde ronde, maar had daarin 77 slagen nodig, vijf boven het baangemiddelde. Lombard zakte naar de gedeelde achtste plaats.