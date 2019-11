Indrukwekkende zege Verstappen in Brazilië

Max Verstappen heeft zijn derde overwinning van dit jaar in de Formule 1 behaald. De Nederlandse coureur van Red Bull zegevierde in de Grote Prijs van Brazilië na een indrukwekkende race, waarin hij met name wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes aftroefde.

Verstappen klom naar de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij profiteerde van een crash tussen de beide Ferrari’s. Sebastian Vettel en Charles Leclerc kwamen enkele ronden voor het einde met elkaar in botsing en vielen uit.

De Fransman Pierre Gasly reed in de hectische slotfase naar de tweede plaats. Hij bleef nog net Hamilton voor. De race op circuit Interlagos was de voorlaatste van het jaar.