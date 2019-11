Nuis slaat terug op 1500 m, brons voor Krol

Kjeld Nuis heeft op de laatste dag van de wereldbeker schaatsen in Minsk toegeslagen op de 1500 meter. De olympisch kampioen op deze afstand zegevierde in een tijd van 1.46,22. De drievoudige wereldkampioen Denis Joeskov uit Rusland eindigde in de laatste rit in 1.46,45, goed voor zilver. Zijn tegenstander Thomas Krol, de huidige wereldkampioen op deze afstand, belandde met een tijd van 1.46,49 op de derde plaats.

Nuis moest zaterdag na een rommelige rit op de 1000 meter nog genoegen nemen met brons. Ploeggenoot Krol versloeg hem toen voor de eerste keer in een direct gevecht en pakte mede daardoor zijn eerste gouden wereldbekermedaille op deze afstand.

Patrick Roest, vrijdag winnaar van de 5000 meter, eindigde op de schaatsmijl op de vijfde plek (1.47,37). Marcel Bosker reed de achtste tijd (1.47,53).

In de B-divisie zegevierde Koen Verweij met een tijd van 1.47,71. De Noord-Hollander mocht als eerste reserve van start gaan in Minsk na de afmelding van Sven Kramer.