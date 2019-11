Tennisster Arantxa Rus heeft opnieuw een toernooi op ITF-niveau gewonnen. In de finale was Rus zondag te sterk voor de Roemeense Irina Fetecau. Ze won in twee sets: 6-3 6-2.

Voor Rus, de nummer 99 op de wereldranglijst, was het al haar negende toernooizege van dit jaar.