Van der Poel wint ook bij vijfde optreden

Mathieu van der Poel heeft ook de vijfde veldrit waarin hij dit seizoen is gestart gewonnen. Na zeges in Ruddervoorde, op het EK, in Niel en zaterdag in de wereldbekerwedstrijd van Tabor was de Nederlandse wereldkampioen zondag ook de beste in de Flandriencross, een wedstrijd om de DVV-trofee. Het was de vierde keer op rij dat Van der Poel de wedstrijd in het Belgische Hamme won.

Laurens Sweeck bleef vanaf het moment dat Van der Poel er alleen vandoor ging nog het dichtst in de buurt. De Belg eindigde op 40 seconden als tweede, nog ruim voor zijn landgenoot Tim Merlier.