Van Gerwen verliest in Grand Slam of Darts

Wereldkampioen Michael van Gerwen heeft het in de halve finales van het Grand Slam of Darts niet gered. De Brabander moest in Wolverhampton zijn meerdere erkennen in titelhouder Gerwyn Price uit Wales. De Nederlandse kopman verloor met 16-12. Voor Van Gerwen was het zijn eerste nederlaag in twintig duels met Price.

Van Gerwen won het toernooi drie keer, in 2015, 2016 en 2017.

Price gooit later op zondag in de finale tegen Peter Wright. De Schot won in de halve finales met 16-11 van de Brit Glen Durrant.

De winnaar gaat met een geldbedrag van circa 145.000 euro naar huis. De verliezer krijgt een cheque van ongeveer 75.000 euro. Van Gerwen hield rond de 46.000 euro over aan zijn optreden in Engeland.