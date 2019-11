Veldrijdster Worst ook de beste in Hamme

Een dag na haar wereldbekerzege in Tabor heeft veldrijdster Annemarie Worst ook de Frandriencross in het Belgische Hamme gewonnen. Het was de tweede wedstrijd om de DVV-trofee. Worst reed vrijwel de hele wedstrijd voorop in een groepje van vier. In de slotronde reed ze weg bij haar concurrentes van wie de Belgische wereldkampioene Sanne Cant als tweede finishte.

De Rotterdamse Ceylin del Carmen Alvarado werd derde, net voor haar landgenote Yara Kastelijn, de leidster in het klassement na twee wedstrijden. De Europees kampioene won de eerste cross uit de reeks, begin november in Oudenaarde. Worst, die rijdt voor de ploeg 777, was toen tweede.

Ook zaterdag was de overmacht van Nederlandse rensters al groot geweest met een volledig Nederlands podium, met naast Worst ook Alvarado en Kastelijn. “Eindelijk weer een goed weekend, ik ben zeer tevreden”, vertelde Worst bij Sporza. Haar aanval in de slotronde was niet gepland. “Ik wilde gewoon even doortrekken en zag daarna dat ik een gaatje had. Toen heb ik maar geprobeerd het vol te houden. Ik mocht geen foutjes maken.”

De pas 20-jarige Aniek van Alphen, afkomstig uit het Brabantse Hapert, finishte als vijfde.