Verstappen gaat vanaf pole voor de winst

Max Verstappen gaat zondagavond in Brazilië vanaf poleposition op jacht naar zijn derde overwinning van dit seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur was zaterdag de beste in de kwalificatie op het circuit van Interlagos in São Paulo. Verstappen won dit jaar de grands prix van Oostenrijk en Duitsland.

Vorig seizoen leek de Nederlander onbedreigd af te gaan op de winst in Brazilië, tot hij in botsing kwam met achterblijver Esteban Ocon. De Fransman tikte de Red Bull van Verstappen aan, waardoor de Nederlandse coureur spinde. Hij eindigde daardoor als tweede achter Lewis Hamilton.

Verstappen pakte eerder dit jaar in Hongarije voor het eerst in zijn carrière poleposition. Hij kwalificeerde zich onlangs ook als eerste in Mexico, maar hij moest toen voor straf drie plaatsen naar achteren vanwege het negeren van gele waarschuwingsvlaggen. Zelf vindt Verstappen dat hij nu drie ‘poles’ op zijn naam heeft staan, zei hij na de kwalificatie in Brazilië. De kopman van Red Bull heeft Sebastian Vettel (Ferrari) naast zich staan op de voorste startrij, wereldkampioen Hamilton begint vanaf de derde plaats. De race gaat om 18.10 uur Nederlandse tijd van start.