Zege en podium Spaanse jonkies bij Moto3

De Spaanse motorracer Sergio Garcia heeft bij de Grote Prijs van Valencia in de Moto3 zijn eerste overwinning geboekt. De 16-jarige Spanjaard bleef de Italiaan Andrea Migno nipt voor. Zijn 16-jarige landgenoot Xavier Artigas, debutant in de Moto3-race in Valencia, eindigde als derde.

De laatste race van het seizoen in de Moto3 kende een herstart, nadat de wedstrijd na een massale crash was stilgelegd. In bocht elf vroeg in de race gingen meerdere coureurs hard onderuit, onder wie wereldkampioen Lorenzo Dalla Porta uit Italiƫ. De Spanjaard Jaume Masia en de Italiaan Dennis Foggia werden naar het ziekenhuis gebracht.

Na de herstart ontstond een spannende race, waarin Artigas in zijn eerste race brutaal de leiding nam. Na een stuurfout met nog iets meer dan twee ronden te gaan, verloor de Spaanse ‘rookie’ de koppositie aan Migno. De Italiaan zag twee ronden voor het einde Garcia binnendoor komen. Artigas reed nog naar de derde plaats.