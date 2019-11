‘Aanpak seksueel wangedrag in sport werkt’

Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de sport weten het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) te vinden. Dat zei Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, maandag tijdens de algemene ledenvergadering van de sportkoepel. De oprichting van het CVSN was een van de aanbevelingen van de commissie-De Vries, die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de sport.

Het heeft zelfs geleid tot uitbreiding van het team omdat er per maand veertig nieuw dossiers bijkomen. “In 70 procent van deze zaken gaat het om grensoverschrijdend gedrag, het merendeel seksueel van aard”, vertelde Dielessen. “De proactieve werkwijze van het CVSN heeft ervoor gezorgd dat in 2019 68 signalen op gebied van seksuele intimidatie en misbruik in de sport zijn doorgezet aan het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) of politie en Openbaar Ministerie voor nader onderzoek.”