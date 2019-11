België opent Daviscup Finals met zege

België is de finaleweek van de Daviscup begonnen met een overwinning op Colombia. Steve Darcis was in Madrid te sterk voor Santiago Giraldo: 6-3 6-2. David Goffin won vervolgens van Daniel Elahi Galan: 3-6 6-3 6-3.

België neemt het woensdag op tegen Australië, het derde land in groep D van de Daviscup Finals. Nederland begint het toernooi dinsdag met een wedstrijd tegen Kazachstan. Titelverdediger Kroatië verloor maandag van Rusland.

In totaal doen er achttien landen mee aan de vernieuwde opzet van de Daviscup. De zes groepswinnaars in Madrid gaan door naar de kwartfinales, net als de twee beste nummers twee.