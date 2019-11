Curlers verliezen ook van Schotland

De Nederlandse curlers hebben op de Europese titelstrijd in Helsingborg hun derde nederlaag geleden. Titelverdediger Schotland was te sterk voor Oranje, 9-3. Tot nu toe heeft Nederland eenmaal gewonnen.

De Schotten stonden al na twee ends met 5-0 voor. Halverwege was de voorsprong 7-1 en behalve een dubbele score in het zevende end kon de Nederlandse curlingploeg niet veel terugdoen. Na acht ends stond 9-3 op het scorebord.

Wouter Gösgens, één van de teamleden, was duidelijk in zijn commentaar: “We begonnen gewoon niet scherp genoeg en dat strafte Schotland meteen af. Daarna kwamen we wel weer in de wedstrijd en konden we het ze nog een beetje lastig maken, maar dat was niet meer voldoende.”

Later op maandag komt Nederland in actie tegen wereldkampioen Zweden.