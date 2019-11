Ferrari-coureurs hebben spijt van crash

Sebastian Vettel en Charles Leclerc hebben spijt van hun botsing in de slotfase van de Grote Prijs van Brazilië. De coureurs van Ferrari lagen op de derde en vierde plaats toen ze elkaar raakten in de 66e ronde, waarna ze beiden met een lekke band de race moesten verlaten. “Deze botsing is heel spijtig, zeker voor het team, aangezien we beiden in de punten reden”, zei Vettel.

De Duitser werd vijf ronden voor het einde gepasseerd door teamgenoot Leclerc, die aan het einde van het rechte stuk binnendoor schoot. Op het lange stuk richting bocht drie zette Vettel zijn bolide echter weer naast die van Leclerc. Hij kneep iets naar binnen toe, waardoor de Ferrari’s elkaar raakten. Het gevolg: een lekke rechtervoorband bij Leclerc en een lekke linkerachterband bij Vettel.

“Ik gaf ‘Seb’ ruimte, maar richting het einde van het rechte stuk stuurde hij iets naar binnen toe waardoor we elkaar raakten”, zei de Monegask, die vloekend en tierend over de boordradio zijn ongenoegen had laten blijken. “Ik heb hem nog niet gesproken, maar we zijn volwassen genoeg om dit achter ons te laten. Het spijt ons heel erg voor het team.” Mattia Binotto, de teambaas van Ferrari, sprak van “domme fouten”. Hij gaat binnenkort met zijn coureurs aan tafel zitten om de zaak uit te praten.