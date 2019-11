Gasly: mooiste dag van m’n leven

De Franse coureur Pierre Gasly kon zijn geluk niet op in São Paulo. De 23-jarige Gasly eindigde in de Grote Prijs van Brazilië als tweede achter Max Verstappen en mocht voor het eerst het podium op in de Formule 1. “Dit is de mooiste dag van mijn leven”, jubelde de Fransman. “Jongens als Verstappen en Lewis Hamilton zijn het gewend om op dit podium te staan, iets wat ik in de lagere raceklasses ook had. Maar eenmaal in de Formule 1 begon ik dat gevoel te missen.”

Gasly profiteerde in de hectische slotfase van de race op Interlagos van een botsing vlak voor zich van Hamilton met Alexander Albon. Daardoor schoof de Fransman op van de vierde naar de tweede plek. In de laatste ronde wist hij Hamilton net voor te blijven. “Toen ik halverwege het seizoen terug ging naar Toro Rosso, had ik eerlijk gezegd niet verwacht dat dit zou gebeuren”, aldus Gasly, die het seizoen begon als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull.