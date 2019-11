Integriteitscommissie NOC*NSF compleet

Egbert Myjer en Hans Laroes nemen zitting in een door sportkoepel NOC*NSF opgezette commissie die advies moet geven bij ethische kwesties. De zogeheten Adviescommissie Integriteit & Ethiek zal optreden bij heikele kwesties zoals de affaires rond het voormalig IOC-lid Camiel Eurlings en schaatscoach Jillert Anema. Eerder was al bekend dat Pauline Meurs, voormalig voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het voorzitterschap op zich zou nemen.

NOC*NSF heeft behoefte aan zo’n commissie vanwege onder meer de zaken rond oud-bestuurslid Eurlings en Anema. Eurlings besloot een kleine twee jaar geleden pas onder grote druk van de publieke opinie zijn functies bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en NOC*NSF neer te leggen vanwege de mishandeling van zijn ex-vriendin. Anema kreeg in 2014 een waarschuwing wegens een poging de ploegenachtervolging te beïnvloeden, iets wat pas vier jaar later naar buiten kwam.

Myjer was van 1 november 2004 tot 31 oktober 2012 de Nederlandse rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Laroes was onder meer tussen 2002 en 2011 hoofdredacteur van het NOS Journaal.