Opa Max Verstappen overleden

Frans Verstappen, de opa van coureur Max Verstappen, is maandag overleden. Eigenaar Harold Housmans van Zaal Housmans in Montfort bevestigde maandagavond berichtgeving hierover op 1Limburg.

Housmans, vriend van opa Frans, vertelde dat de opa van Max al sinds 2017 aan kanker leed. Hij overleed maandag in een hospice.

Frans Verstappen ging altijd met een schare fans in Zaal Housmans op een groot tv-scherm kijken naar de verrichtingen van zijn kleinzoon. Hij kreeg in 2016 echter ruzie met zijn zoon, voormalig coureur Jos Verstappen. Frans deed na een handgemeen zelfs aangifte wegens mishandeling tegen zoon Jos, maar later trok hij die weer in.

Frans Verstappen zwaaide de scepter over een ijssalon in Montfort, een dorpje vlakbij Roermond. Ook Jos en Max kwamen daar vroeger vaak op bezoek.