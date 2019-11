Van Zanen-Nieberg: snel Nederlander in IOC

NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg hoopt dat Nederland binnen afzienbare tijd weer een vertegenwoordiger in het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft. “Prestatief en wat betreft ‘events’ staan we nu veel hoger dan bestuurlijk”, vertelde ze tijdens een persmoment voorafgaand aan de eerste algemene vergadering van de sportkoepel onder haar leiding.

De meeste kans ziet Van Zanen voor een (oud-)sporter. Het IOC telt 115 leden onder wie 15 atletenvertegenwoordigers, 15 afgevaardigden van de internationale sportbonden en 15 van de nationale olympische comité’s. Daarnaast zijn er 70 individuele leden zoals in het verleden toenmalig prins Willem-Alexander en Camiel Eurlings. Die laatste gaf het lidmaatschap twee jaar geleden onder druk op. “Zoals we er nu voorstaan is het het meest logische om als lid van de atletencommissie tot het IOC toe te treden. Wij moeten kijken wat nodig is om stappen te maken. Bonden moeten ook kijken hoe ze mensen kunnen opleiden die internationaal hun stempel kunnen drukken”, aldus Van Zanen.

Ze refereerde aan het ‘klasje’ van oud-sporters dat inmiddels op verschillende niveaus wordt ingezet als chef de mission. Onder anderen oud-zwemmer Pieter van den Hoogenband, CdM voor Tokio, en oud-judoka Mark Huizinga behoren tot die groep. Van Zanen: “Wat met name nodig is is kennis en kunde van sport en diplomatieke vaardigheden. Met een goed cv alleen kom je er niet. Je moet zichtbaar zijn en ook vrienden hebben.”

Atleten kunnen tijdens Olympische Spelen worden gekozen om zitting te nemen in het IOC.