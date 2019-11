Wereldkampioen Zweden te sterk voor curlers

De Nederlandse curlingmannen hebben maandag twee keer verloren bij het Europees kampioenschap in Helsingborg. Wereldkampioen Zweden was met 10-3 te sterk voor het team van coach Shari Leibbrandt. In de ochtend gingen de curlers tegen titelverdediger Schotland met 9-3 onderuit.

Nederland heeft tot dusverre een van de vijf wedstrijden gewonnen. De beste zeven teams, naast gastheer Schotland, plaatsen zich direct voor het wereldkampioenschap in Glasgow eind maart. Aan het EK doen tien landen mee.

De curlers treffen dinsdag eerst Denemarken en daarna Rusland.