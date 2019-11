Zegereeks basketballers Celtics ten einde

De basketballers van Sacramento Kings hebben een einde gemaakt aan de zegereeks van Boston Celtics. Na tien overwinningen op rij moest de koploper van de oostelijke divisie in de NBA met 100-99 buigen voor de Kings: 100-99. Met nog 13,3 seconden op de klok, gooide Richaun Holmes twee vrije worpen raak. Hij bezorgde de thuisploeg uit Sacramento daarmee de winst.

Marcus Smart probeerde het nog voor de Celtics met een schot in de zoemer, maar hij miste. De ploeg uit Boston moest daardoor de tweede nederlaag van dit seizoen incasseren. De groen-witte brigade was vorige maand bij de start het nieuwe basketbaljaar onderuit gegaan tegen Philadelphia 76ers, maar boekte daarna tien zeges op rij.

LeBron James bezorgde Los Angeles Lakers de elfde overwinning. Met 33 punten en 12 assists had James een belangrijk aandeel in de zege op Atlanta Hawks: 122-101. Golden State Warriors, dat dramatisch aan het seizoen is begonnen, ging al voor de twaalfde keer onderuit. Zonder de geblesseerde sterren Stephen Curry en Klay Thompson moesten de Warriors ook buigen voor New Orleans Pelicans: 108-100.