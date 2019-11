Zilver beachduo Brouwer/Meeuwsen in Mexico

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn als tweede geëindigd in het World Tour-toernooi in het Mexicaanse Chetumal. Het als eerste geplaatste Nederlandse duo verloor de finale van de als derde geplaatste Amerikanen Taylor Crabb en Jacob Gibb met 2-1.

Het Nederlandse koppel verloor de eerste set met 21-16, maar kwam terug door de tweede set met 21-16 te winnen. De Amerikanen waren in de beslissende derde set net iets sterker: 15-12.

Brouwer en Meeuwsen waren tot de finale doorgedrongen na een overtuigende zege van 2-0 (21-15 21-13) op de Amerikanen Trevor Crabb en Tri Bourne in de halve finales.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink hielden brons over aan het 4-sterrentoernooi. Het Nederlandse duo hoefde in de strijd om de derde plaats niet in actie te komen. Het Braziliaanse koppel Talita/Taiana Lima meldde zich wegens een blessure af. Keizer en Meppelink hadden in de halve finales met 2-1 verloren van de Australische Taliqua Clancy en Mariafe Artacho.