Curlers verslaan ook Rusland op EK

De Nederlandse curlingmannen hebben het dinsdag op het EK in de Zweedse stad Helsingborg goed gedaan. Na de nipte overwinning vroeg in de middag tegen Denemarken (7-6) was Oranje in de avonduren duidelijk te sterk voor Rusland. De ploeg van skip Jaap van Dorp zegevierde met 12-4.

Met drie overwinningen en vier nederlagen klom Nederland naar de gedeelde zesde plaats. Oranje speelt woensdag tegen Italiƫ, dat al vier keer wist te winnen op dit EK.

De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt wil zich in Zweden kwalificeren voor het WK eind maart in Glasgow. Een plaats bij de eerste zeven in Helsingborg is daarvoor voldoende.