Haase trekt stand gelijk in Daviscup

Robin Haase heeft de stand gelijkgetrokken in de ontmoeting met Kazachstan tijdens de Daviscup Finals: 1-1. De kopman van de Nederlandse ploeg won in Madrid in een spannende driesetter van Alexander Boeblik. Het werd 7-5 3-6 7-6 (5). Haase, die op 5-4 al een wedstrijdpunt had gemist, maakte het in de tiebreak op zijn tweede matchpoint af met een ace.

In de beslissende set vielen er geen breaks te noteren. Haase was in de tiende game één punt verwijderd van de zege, maar zag op het beslissende moment zijn backhandpassing net achter de lijn verdwijnen. In de absolute slotfase van de partij herpakte Haase zich. In de tiebreak liet hij nog wel een 4-1-voorsprong glippen, maar bij 4-4 nam hij de leiding met een knappe volley. De onberekenbare Boeblik, de mondiale nummer 5, noteerde bij 5-5 in de tiebreak een onnodige fout, waarna Haase het afmaakte met een winnende service.

De vreugdekreten na afloop waren veelzeggend. Haase heeft de afgelopen weken weinig partijen gewonnen. Op de laatste twee challengertoernooien verloor hij zijn eerste partij. De beste tennisser van Nederland is op de wereldranglijst afgezakt naar plek 163.

Eerder op de dag moest Botic van de Zandschulp met ondubbelzinnige cijfers zijn meerdere erkennen in Michail Koekoesjkin: 6-2 6-2.

De Daviscup beleeft in Madrid de eerste editie in een nieuw format. Achttien landen, verdeeld over zes groepen van drie, strijden om de bokaal. Uit elke groep plaatst de winnaar zich voor de kwartfinales, evenals de twee beste nummers twee. Oranje treft woensdag Groot-Brittannië.