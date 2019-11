Harden en Westbrook loodsen Rockets naar zege

De basketballers van Houston Rockets hebben hun achtste zege op rij geboekt in de NBA. De ploeg won met 132-108 van Portland Trail Blazers en dankte de overwinning vooral aan de sterspelers James Harden en Russell Westbrook. Zij namen samen bijna de helft van de productie voor hun rekening. Harden maakt 36 punten, Westbrook noteerde er 28. De Rockets staan tweede in de westelijke divisie achter Los Angeles Lakers.

Koploper in de oostelijke divisie is Boston Celtics. Die ploeg herstelde zich van de nederlaag een dag eerder tegen de Sacramento Kings door Phoenix Suns met 99-85 te verslaan. Jayson Tatum was topschutter voor de Celtics met 26 punten.