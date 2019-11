Kramer niet naar Polen wegens rugklachten

Sven Kramer heeft na overleg met de ploegleiding van Team Jumbo-Visma besloten om komend weekeinde niet deel te nemen aan de tweede wereldbeker schaatsen in Polen. De viervoudig olympisch schaatskampioen ondervindt momenteel te veel last van zijn rug. Afgelopen vrijdag kwam hij op de 5000 meter, zijn favoriete afstand, niet verder dan de dertiende plaats. Dat was zijn slechtste klassering ooit op deze afstand bij de profs.

“Het is enorm balen, ik dien het te accepteren en verleg mijn focus op het herstel van mijn rug en trainen om weer in de juiste vorm te komen”, laat Kramer (33) weten. Hij zou in Polen opnieuw van start gaan op de 5000 meter en zou ook met zijn teamgenoten Patrick Roest en Douwe de Vries in actie komen op de ploegachtervolging. Voor de 1500 meter in Polen had Kramer zich maandag al afgemeld. In het afgelopen weekeinde in Minsk liet hij uit voorzorg de 1500 meter ook al schieten.

Na zijn pijnlijke race in Wit-Rusland sprak Kramer al de nodige twijfels uit over zijn programma in de komende weken. “Als het zo gaat als nu, liever niet natuurlijk”, antwoordde hij veelzeggend op de vraag of hij nog zou deelnemen aan de wereldbeker in Polen.

“Ik wil er echter ook niet voor weglopen”, doelde hij op zijn aanhoudende fysieke problemen. “Ik wil er beter van worden. Het is alleen de vraag of je hier beter van wordt. Ik wil niet op deze manier in de rondte rijden. Daar heb ik het nu oprecht moeilijk mee. Dat past niet bij mij.”

Kramer hoopt zich eind december bij de NK afstanden in Thialf weer te kunnen meten met zijn Nederlandse concurrenten. De wereldbekers in Kazachstan (6-8 december) en Japan (13-15 december) zou hij sowieso niet rijden. In die periode wil Kramer een trainingsstage in het Italiaanse Collalbo afwerken.