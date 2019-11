Olympisch stadion in Tokio gereed

De bouw van het nieuwe Olympisch Stadion in Tokio is afgerond, ruim op tijd voor de Zomerspelen van 2020. De officiële opening is op 21 december gepland, na de laatste kwaliteits- en veiligheidscontroles, meldde de Japanse sportraad. Het eerste evenement is de finale van het voetbaltoernooi om de Emperor’s Cup op nieuwsjaarsdag.

De bouw van het stadion begon in december 2016, veertien maanden later dan gepland omdat het originele ontwerp veel te duur was en er tal van aanpassingen nodig waren om de kosten te drukken. Uiteindelijk kostte de bouw ongeveer 1,1 miljard euro. Er is plaats voor 60.000 toeschouwers. Het stadion vormt het decor voor de opening en de sluiting van de Spelen, de atletiekwedstrijden en een aantal voetbalwedstrijden.

De Olympische Spelen van Tokio duren van 24 juli tot en met 9 augustus.