Tennissers Oranje verliezen van Kazachstan

Het Nederlands team heeft de ontmoeting met Kazachstan met 2-1 verloren. In het beslissende dubbelspel moesten Robin Haase en Jean-Julien Rojer buigen voor Alexander Boeblik en Michail Koekoesjkin, met 6-4 7-6 (2).

Aanvankelijk had captain Paul Haarhuis Rojer en Wesley Koolhof aangewezen voor het dubbelspel, maar kort voor aanvang besloot Haarhuis om het duo Rojer/Haase te laten spelen. Haase had eerder in het enkelspel in drie sets gewonnen van Boeblik, terwijl debutant Botic van de Zandschulp het eerste duel had verloren van Koekoesjkin.

Woensdag treedt Oranje aan tegen Groot-Brittanniƫ.