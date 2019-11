Van de Zandschulp mag Daviscup openen

Botic van de Zandschulp opent in Madrid voor Nederland het duel in de Daviscup Finals met Kazachstan. De 24-jarige Veenendaler krijgt van captain Paul Haarhuis de voorkeur boven Tallon Griekspoor. Debutant Van de Zandschulp treft dinsdag in het eerste enkelspel Michail Koekoesjkin.

De tweede single gaat tussen de kopmannen Robin Haase en Alexander Boeblik. In het dubbelspel gaan Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof de baan op voor Oranje.

Van de Zandschulp steekt in een goede vorm. Hij maakte een goede indruk tijdens de diverse trainingssessies. De nummer 200 van de wereld won vorige maand in Hamburg een challenger.