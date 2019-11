Waterpolosters na strafworpen langs Italië

De Nederlandse waterpolosters hebben hun eerste duel in de World League gewonnen. De wedstrijd tegen Italië, gespeeld in Florence, eindigde in 12-12 en in de strafworpenserie was Oranje met 4-2 te sterk.

De waterpolosters spelen in de World League in de Europese poule een halve competitie van zes wedstrijden. De beste vier landen gaan door naar de Super Final, die in juni wordt gespeeld. Italië won eerder dit jaar zilver in de World League.

De World League is voor bij de vrouwenploeg van Arno Havenga dit seizoen minder belangrijk dan het EK, dat van 12 tot en met 26 januari in Boedapest plaatsvindt. In de Hongaarse hoofdstad kwalificeert de Europees kampioen zich voor de Olympische Spelen van 2020. Mocht dat niet lukken, dan is er in maart voor Oranje nog een ticket te verdienen op een OKT in Italië.

Oranje speelt in de World League nog tegen Frankrijk, Hongarije, Griekenland, Spanje en Rusland.