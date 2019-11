Curlingmannen verliezen van Italië

De Nederlandse curlers hebben bij de EK in Helsingborg niet kunnen winnen van Italië. Oranje ging in de verlenging onderuit: 7-6. De ploeg van skip Jaap van Dorp leidde na het vierde end nog met 4-2. In het negende end nam Italië een voorsprong (6-5) waarna Nederland in het tiende end alsnog gelijkmaakte. In het extra end kwam alleen Italië tot scoren.

Met drie overwinningen en vijf nederlagen zakte Oranje naar de achtste plek. Nederland sluit donderdag de groepsfase af met de wedstrijd tegen Noorwegen. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt heeft zich in Zweden al wel geplaatst voor de WK in maart in Glasgow, maar kan bij de EK de halve finales niet meer halen.