Golftoernooi Hongkong afgelast vanwege onrust

Het Hong Kong Open, een golftoernooi dat voor volgende week gepland stond, is vanwege de aanhoudende onrust in het land afgelast. Dat maakte de organisatie bekend.

Het toernooi, dat traditioneel gehouden wordt op de baan van Fanling, is onderdeel van de European Tour. De organisatie hoopt in samenwerking met golfbond PGA het toernooi begin volgend jaar alsnog te laten plaatsvinden, maar een datum is nog niet genoemd.

De organisatoren wisten topspelers en Major-winnaars als Francesco Molinari, Patrick Reed, en Henrik Stenson te strikken voor het laatste toernooi van dit seizoen.