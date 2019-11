Haase brengt Oranje naast Britten in Daviscup

De Nederlandse tennissers zijn op gelijke hoogte gekomen met Groot-Brittannië in de Daviscup Finals. In de tweede partij van de confrontatie met de Britten versloeg Robin Haase knap de Britse kopman Daniel Evans 3-6 7-6 (5) 6-4. Daarmee kwam Oranje, met alleen het dubbel nog te spelen, op 1-1.

Tallon Griekspoor was eerder woensdag in de ontmoeting met de Britten dicht bij een stunt tegen Andy Murray. Maar de 23-jarige Amsterdammer liet de voormalige nummer 1 van de wereld echter ontsnappen in Madrid: 7-6 (7) 4-6 6-7 (5). In de tiebreak van de derde stond Griekspoor met 4-1 voor. Murray, die in de derde set ook nog een 4-1 achterstand in games wegwerkte, sloeg op zijn eerste wedstrijdpunt toe.

Het dubbelspel wordt later woensdag gespeeld. Voor Nederland nemen Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof het op tegen Jamie Murray en Dominic Inglot. Dinsdag verloor Nederland met 2-1 van Kazachstan.