KNSB zoekt dringend officials voor kunstrijden

De sectie kunstrijden van de Nederlandse schaatsbond KNSB is dringend op zoek naar officials. “Het is 5 voor 12 voor de toekomst van wedstrijden voor het kunstrijden. Deze zin klinkt misschien erg dramatisch, maar het is op dit moment wel de waarheid voor de organisatie van wedstrijden”, zegt de KNSB in een oproep op de website.

“Het team van vrijwilligers krimpt elk jaar meer qua aantal, en we zijn nu op een punt aangekomen dat er geen ziekte, uitval of afzeggingen meer mogen plaatsvinden, omdat we dan een wedstrijd niet meer kunnen faciliteren. Dit is geen vrijblijvende oproep meer, zonder nieuwe vrijwilligers zullen we in de nabije toekomst wedstrijden moeten annuleren.”

De sectie kunstrijden heeft met name behoefte aan juryleden, speakers, videopersoneel en ICT-medewerkers.