Tennisser Griekspoor laat kans op stunt liggen

De Nederlandse tennissers lijken een plaats in de kwartfinales van de Daviscup Finals te kunnen vergeten. Tallon Griekspoor was woensdag in de ontmoeting met Groot-Brittannië heel dicht bij een stunt tegen Andy Murray. De 23-jarige Amsterdammer liet de voormalige nummer één van de wereld echter ontsnappen in Madrid: 7-6 (7) 4-6 6-7 (5). In de tiebreak van de derde stond Griekspoor met 4-1 voor. Murray sloeg op zijn eerste wedstrijdpunt toe.

Griekspoor kreeg van captain Paul Haarhuis de voorkeur boven Botic van de Zandschulp, die dinsdag in de eerste wedstrijd tegen Kazachstan nog in actie kwam en verloor. Kazachstan versloeg Nederland uiteindelijk met 2-1, waardoor een ruime overwinning op Groot-Brittannië nodig is om de kwartfinales te halen. Na verlies van de openingspartij wordt dat een moeilijk verhaal.

In de tweede partij tegen de Britten speelt Robin Haase tegen Daniel Evans.

De keuze voor Griekspoor pakte goed uit. De huidige nummer 179 van de wereld had geen last van zenuwen tegen Murray, een van zijn grootste jeugdhelden. “Vroeger keek ik speciaal naar zijn wedstrijden. Je had de ‘grote vier’, met Federer, Nadal en Djokovic. Murray was mijn favoriet”, zei Griekspoor vooraf.

De eerste set verliep zonder breaks. Griekspoor was in de tiebreak net wat gelukkiger. Murray liet één setpunt onbenut.

In de tweede set knokte Griekspoor zich na een vroege break terug tot 3-3. Murray sloeg daarna echter nog een keer toe op de service van de Noord-Hollander, die de partij in de derde set alsnog leek te winnen. Griekspoor nam een voorsprong van 4-1 in games, maar liet het toch op een tiebreak aankomen. Ook daarin leidde hij met 4-1. Het bleek niet genoeg om de tweevoudig winnaar van Wimbledon een nederlaag toe te brengen.

“Dit was een zware partij in een geweldige atmosfeer. Tallon Griekspoor is een gevaarlijke speler, die verdiende om deze wedstrijd te winnen. Hij dicteerde het spel en ik ben uiteindelijk goed weggekomen”, zei Murray in een eerste reactie.