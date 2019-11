Van Vleuten wielrenster van het jaar

Annemiek van Vleuten heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Keetie van Oosten-Hage Bokaal gewonnen, dat is de prijs voor de wielrenster van het jaar in Nederland. Van Vleuten werd eind september op indrukwekkende wijze wereldkampioen op de weg. Daarnaast won ze dit jaar onder meer de klassieker Luik-Bastenaken-Luik en de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen. Ze kreeg de prijs uit handen van minister van financiën Wopke Hoekstra.

Van Vleuten (37) had concurrentie van onder anderen Marianne Vos, Anna van der Breggen en Kirsten Wild. Ze verbaasde al in het vroege voorjaar door, net hersteld van een bij de WK van 2018 opgelopen breuk in haar knie, meteen de hoog aangeschreven koers Strade Bianche te winnen. Na tweede plaatsen in de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Waalse Pijl sloot ze haar voorjaar af met de zege in Luik.