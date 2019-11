Autocoureur Ocon in Abu Dhabi al in Renault

De Franse autocoureur Esteban Ocon komt dit jaar nog in actie voor zijn nieuwe Formule 1-renstal Renault. Hij zal op beide testdagen die na de laatste grand prix van dit jaar in Abu Dhabi op circuit Yas Marina worden gehouden, achter het stuur van de Franse bolide kruipen.

Ocon reed in 2018 voor Racing Point in de koningsklasse, maar raakte aan het einde van het seizoen zijn zitje kwijt. Dit jaar was de Franse coureur reserve bij Mercedes. Renault heeft hem een contract gegeven voor 2020. Hij neemt de plek over van de Duitser Nico Hülkenberg.