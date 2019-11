Baanrenners vooralsnog gewoon naar Hongkong

De Nederlandse baanselectie neemt in principe deel aan de wereldbekerwedstrijd baanwielrennen in Hongkong, die eind volgende week wordt gehouden. “De ontwikkelingen in Hongkong worden op de voet gevolgd, waarbij er nauw contact is met de reisorganisatie, de internationale wielerbond UCI en de Nederlandse overheid, mocht de onrust ter plekke escaleren”, aldus de wielerbond KNWU.

De sprinters reizen met een grote groep af, met onder anderen Roy van den Berg en Matthijs Büchli, renners die normaal in de wereldbeker voor de commerciële ploeg Beat uitkomen. “We gaan voor het maximaal aantal punten, zowel bij de mannen als de vrouwen en we willen ons nogmaals meten met de Nieuw-Zeelandse teamsprinters”, zegt bondscoach Hugo Haak van de sprinters.

Bij enkele duuronderdelen zijn de punten voor olympische kwalificatie nog hard nodig. Amy Pieters en Kirsten Wild krijgen rust, maar Roy Pieters en Yoeri Havik hebben op de koppelkoers nog goede resultaten nodig. “Havik krijgt ook de kans om zich op het omnium te meten op internationaal niveau”, aldus Adriaan Helmantel, de bondscoach op de duuronderdelen.