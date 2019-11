Basketballer Gasol stopt bij Trail Blazers

De Spaanse basketballer Pau Gasol staat niet langer op de spelerslijst van Portland Trail Blazers. De zesvoudig All Star, die in 2009 en 2010 kampioen van de NBA werd met Los Angeles Lakers, is herstellende van een operatie aan zijn linkervoet. Het herstel duurt langer dan verwacht, waardoor Gasol besloten heeft zijn contract in te leveren.

“Ik ga me nu volledig focussen op mijn revalidatie”, aldus de 39-jarige Spanjaard, die bij de Trail Blazers plaats wil maken voor een speler die wel direct inzetbaar is. Gasol liep eind vorig seizoen in dienst van Milwaukee Bucks een stressfractuur in zijn voet op. Hij hoopte dit seizoen van waarde te kunnen zijn voor de Trail Blazers, maar het herstel gaat tussen de zes en twaalf maanden duren, zo verklaarde Gasol in een videoboodschap.

Gasol blijft wel in Portland revalideren. Hij praat met de club over een andere rol, mogelijk als coach. Gezien zijn leeftijd lijkt de kans klein dat de Catalaan, die de Spaanse vlag droeg bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen van 2012, nog als speler terugkeert in de NBA.