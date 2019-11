Bautista Agut verlaat Spaans Daviscupteam

Roberto Bautista Agut heeft het Spaanse tennisteam dat in de finaleweek van de Daviscup in Madrid speelt om een droevige reden verlaten. Zijn vader is donderdag overleden. Hij mist daardoor de kwartfinale op vrijdag tegen Argentinië.

De nummer negen van de wereld speelde in de groepswedstrijden tegen Kroatië en Rusland in het enkelspel. Hij won van de Kroaat Nikola Mektic, maar verloor van de Rus Andrej Roeblev. Door twee overwinningen van kopman Rafael Nadal en zeges in het dubbelspel bereikte het favoriete thuisteam de laatste acht.

Teamcaptain Sergi Bruguera van Spanje heeft genoeg vervangers voor Bautista Agut. Hij kan Feliciano Lopez, Marcel Granollers of Pablo Carreno Busta opstellen.