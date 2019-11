Britse tennissers zonder Murray tegen Kazachen

Tennisser Andy Murray heeft zich woensdag in zijn partij in de Daviscup Finals tegen Tallon Griekspoor zo moeten inzetten, dat hij voor het laatste groepsduel met Kazachstan wordt gespaard. De Britten gaan proberen de kwartfinales van het landentoernooi in Madrid te halen met Kyle Edmund en Daniel Evans als enkelspelers.

Murray won woensdag van Griekspoor in een partij die zo’n drie uur duurde. Het leidde de overwinning in op Nederland die, nadat Robin Haase Evans had verslagen, tot stand kwam in de dubbel. Na afloop gaf de voormalig nummer 1 van de wereld toe zich niet topfit te voelen. Daarop besloot teamcaptain Leon Smith Murray te vervangen door Edmunds. Die speelt donderdag de eerste partij tegen de Kazach Michail Koekoesjkin.