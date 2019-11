Curlers sluiten EK af met nederlaag

De Nederlandse curlingmannen hebben het EK in de Zweedse stad Helsingborg afgesloten met een nederlaag. De ploeg van skip Jaap van Dorp moest met 5-4 buigen voor Noorwegen. De beslissing viel in het tiende en laatste end.

Oranje, dat al geen kans meer maakte op plaatsing voor de halve finales, eindigde het EK op de achtste plaats met drie overwinningen tegenover zes nederlagen. De curlers wonnen van Rusland en Denemarken, die beide degradeerden uit de A-divisie, en van Denemarken. De Nederlandse ploeg verzekerde zich dinsdag met twee zeges op één dag al van een plek in de top acht en daarmee van deelname aan het WK, in maart in Glasgow. Toch overheerste de teleurstelling bij de mannen.

“Het is heel belangrijk dat we ons hebben geplaatst voor het WK, maar we hadden op meer gehoopt en stiekem ook op meer gerekend”, zei Carlo Glasbergen, een van de spelers. “In aanloop naar het toernooi hadden we het idee echt wel sterker te zijn geworden en dat er meer in zou zitten.”