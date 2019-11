Moeizame start Luiten op golftoernooi Dubai

Golfer Joost Luiten heeft een moeizame start gemaakt op het slottoernooi van de Europese Tour in Dubai. De 33-jarige Rotterdammer begon het World Tour Championship op de Jumeirah Golf Estates met een ronde van 74 slagen, twee boven het baangemiddelde. Luiten heeft al elf slagen achterstand op de Franse klassementsleider Mike Lorenzo-Vera, die een vliegende start maakte met een 63’er.

De Nederlandse prof begon goed met een birdie op de tweede hole, maar moest daarna twee bogeys en zelfs een dubbele bogey op hole 15 invullen op zijn scorekaart. Luiten sloot nog wel af met een birdie. Met 74 slagen staat hij in de onderste regionen op het evenement waar alleen de eerste vijftig golfers van de Europese ranglijst (de zogeheten Race to Dubai) mogen meedoen. Luiten is de nummer 26 op die ranglijst.

Het Tour Championship heeft een prijzenpot van 8 miljoen dollar, waarvan 3 miljoen (omgerekend 2,7 miljoen euro) naar de winnaar gaat.