Wereldbekerstatus Jumping Amsterdam verlengd

Jumping Amsterdam behoort nog zeker tot het seizoen 2023-2024 tot de wereldbekercyclus springen. Wereldpaardensportbond FEI heeft de afgelopen winter verkregen status nu al verlengd met drie jaar. Amsterdam had al een wereldbekerwedstrijd voor dressuurruiters.

“We zijn trots op het vertrouwen van de FEI. Jumping Amsterdam heeft de afgelopen editie bewezen dat beide wereldbekers in de RAI thuishoren. Het is dan ook fantastisch dat onze sportieve ambitie op deze wijze een structureel karakter krijgt”, reageerde Irene Verheul, sportief directeur van Jumping Amsterdam.

Afgelopen januari keerde de wereldbekerkwalificatie voor springruiters na enkele jaren afwezigheid terug in Nederland. Jumping Amsterdam kreeg de zekerheid voor drie jaar, die nu dus met eenzelfde periode is verlengd. De dressuurruiters reden al jaren een wereldbekerwedstrijd in de RAI. In februari maakt de FEI bekend of ook die wedstrijd na 2020 nog in Amsterdam plaatsvindt. De komende editie is van 23 tot en met 26 januari.