Zegereeks Houston Rockets eindigt in Denver

Denver Nuggets heeft een einde gemaakt aan de zegereeks van Houston Rockets. De basketballers uit Denver wonnen voor eigen publiek met 105-95 van de club die de voorgaande acht wedstrijden in de NBA allemaal had gewonnen. De Serviër Nikola Jokic blonk uit bij de Nuggets met 27 punten en 12 rebounds.

Bij de thuisclub eindigden vijf spelers qua scores in de dubbele cijfers, bij de Rockets moest het vooral komen van het duo James Harden (27 punten) en Russell Westbrook (25). Clint Capela pakte weliswaar 21 rebounds, maar ook hij kon niet voorkomen dat de ploeg uit Houston de vierde nederlaag van dit seizoen moest incasseren.

Los Angeles Clippers won het duel met Boston Celtics, de koploper in het oosten, al had het daar wel een verlenging voor nodig: 107-104. Na de reguliere speeltijd stond het 97-97. Bij de Clippers was Lou Williams, op de bank begonnen, de topschutter met 27 punten. Milwaukee Bucks versloeg Atlanta Hawks met 135-127. Giannis Antetokounmpo maakte 33 punten voor de club die op gelijke hoogte kwam met de Celtics (elf zeges, drie nederlagen).