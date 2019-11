Britse tennissers naar halve finale Daviscup

De Britse tennissers hebben de halve finale bereikt van de Daviscup Finals. Groot-Brittannië won in Madrid met 2-0 van Duitsland en speelt zaterdag in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen Spanje en Argentinië.

Bij de Britten ontbrak Andy Murray in de opstelling tegen de Duitsers. Het waren Kyle Edmund en Daniel Evans die vrijdag de klus klaarden. Edmund won in twee sets van Philipp Kohlschreiber (6-3 7-5).

Evans maakte er een spannende driesetter van tegen Jan-Lennard Struff: 7-6 (6) 3-6 7-6 (2). De Brit was beide keren de beste in de tiebreak. In de tiebreak van de derde set sloeg hij op zijn eerste matchpoint toe.