Golfer Luiten toont herstel in Dubai

Golfer Joost Luiten heeft zich in de tweede ronde van het lucratieve slottoernooi van de Europese Tour in Dubai enigszins hersteld. De 33-jarige Rotterdammer legde zijn tweede omloop over de banen van de Jumeirah Golf Estates af in 71 slagen, één onder het baangemiddelde. Luiten was donderdag begonnen met een ronde van 74 slagen.

De Nederlandse golfprof opende vrijdag met twee bogeys op de eerste drie holes. Luiten herstelde zich echter door daarna ook vier birdies te maken. Alleen op de negende hole moest hij nog een bogey invullen op zijn scorekaart. Met een totaal van 145 slagen bivakkeert Luiten wel nog steeds in onderste regionen van het World Tour Championship, waar alleen de eerste vijftig golfers van de Europese ranglijst aan mogen meedoen. De winnaar krijgt een recordbedrag van 3 miljoen dollar, omgerekend 2,7 miljoen euro.

De meeste golfers zijn nog bezig aan hun tweede ronde in Dubai.