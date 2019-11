Roest opnieuw de beste op 5000 meter

Patrick Roest heeft in het wereldbekercircuit zijn tweede opeenvolgende overwinning op de 5000 meter geboekt. De 23-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma zegevierde in Polen met een baanrecord: 6.19,38. Vorige week was hij ook al de beste in Minsk.

De Rus Danila Semerikov reed in Tomaszów Mazowiecki de tweede tijd (6.20,46). Het brons ging naar zijn landgenoot Denis Joeskov (6.24,30). Marcel Bosker kwam 0,04 seconde tekort voor de derde plaats.

Jorrit Bergsma, vorige week nog keurig tweede, moest genoegen nemen met de zesde plek (6.26,12). Douwe de Vries belandde met 6.29,87 op de negende plaats. In de B-divisie kwam Jan Blokhuijsen niet verder dan de elfde tijd (6.33,10).

Olympisch kampioen Sven Kramer en wereldkampioen Sverre Lunde Pedersen ontbraken vanwege fysieke klachten. In Minsk wisten beide kopstukken van de 5000 meter niet in de top tien te eindigen. Kramer reed de dertiende tijd en Pedersen belandde op de veertiende plek. Zowel de Nederlander als de Noor hoopt later dit seizoen weer terug te keren op het hoogste niveau.